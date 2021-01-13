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Законопроект Госсобрания РБ о домах престарелых не получил поддержки на федеральном уровне

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Законопроект Госсобрания РБ о домах престарелых не получил поддержки на федеральном уровне Фото: ИА «Башинформ»

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании не поддержал законопроект Госсобрания Башкирии, предлагающий ввести в России лицензирование частных домов престарелых, сообщает пресс-служба парламента.

﻿«Мы получили подробное заключение. Эксперты считают, что деятельность в данной сфере в достаточной мере урегулирована, а введение лицензирования увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей, что может привести к сокращению количества частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Все изложенные в заключении доводы мы внимательно изучим и выйдем к федеральным законодателям с новыми предложениями».
Спикер республиканского парламента отметил высокую «теневую» активность предпринимателей в сфере социального обслуживания.

﻿«Сегодня рынок частных домов престарелых практически невидим для государства. Предприниматели работают в тени, и мы можем только догадываться о масштабах этой деятельности, – сказал Константин Толкачев. – В поле зрения контролирующих органов частные пансионаты для пожилых людей попадают только тогда, когда в них происходят чрезвычайные происшествия и гибнут люди либо когда они оказываются в центре скандала из-за плохих условий и ненадлежащего ухода, как было в случае с уфимским пансионатом «Моя семья». Все, что предлагается предпринимателю сделать при организации дома престарелых, – это добровольно войти в реестр поставщиков социальных услуг. Но подавляющее большинство таких учреждений этого не делают, потому что не хотят проверок. В итоге мы видим только верхушку айсберга, а о реальных масштабах можем лишь догадываться, изучая информацию в интернете и рекламные объявления. Но это не тот системный подход, который нам нужен, чтобы обеспечить пожилым постояльцам безопасность и хотя бы минимально приемлемые условия».
По словам спикера республиканского парламента, депутаты совместно с экспертами проанализируют все возможные способы государственного регулирования сферы социального бизнеса.

﻿«Механизм законодательного регулирования деятельности частных домов престарелых, безусловно, нуждается в совершенствовании, – заявил Константин Толкачев. – Спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми очень высок, имеющиеся государственные и муниципальные учреждения не могут его удовлетворить, тем более в условиях значительного недофинансирования. Необходимо найти такие рычаги, которые помогут нам защитить интересы граждан, не навредив добросовестным предпринимателям, и это одна из важнейших задач для нас на ближайшее время. Мы глубоко погрузились в изучение данного вопроса, проводим совещания и консультации с экспертами, общаемся с коллегами на федеральном уровне. Уверен, что вместе нам удастся выработать оптимальное решение».

 

ИА «Башинформ»

Теги: закон, дома престарелых
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