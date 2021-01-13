По словам спикера республиканского парламента, депутаты совместно с экспертами проанализируют все возможные способы государственного регулирования сферы социального бизнеса.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании не поддержал законопроект Госсобрания Башкирии, предлагающий ввести в России лицензирование частных домов престарелых, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект Госсобрания РБ о домах престарелых не получил поддержки на федеральном уровне Фото: ИА «Башинформ»

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