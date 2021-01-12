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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии рассказал о причинах роста платежей за отопление и что с этим делать

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии рассказал о причинах роста платежей за отопление и что с этим делать Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров взял под личный контроль проблему резкого скачка платежей за отопление. «Разбираюсь в ситуации, — написал он на своей странице в соцсетях. — В сухом остатке произошло следующее: в декабре 2020 жители многоквартирных домов получили платежки за отопление, в которых суммы были больше, чем в ноябре. В отдельных случаях – рост составил более 42%. Разумеется, это людей возмутило. Начали поступать многочисленные жалобы, которые аккумулировала создавшая специальную комиссию Общественная палата РБ».

По словам руководителя республики, в рабочую группу вошли все заинтересованные структуры и в итоге они пришли к следующим выводам о причинах роста цифр в платежках:

1. Оплата за тепло сейчас производится, как принято говорить, «по факту», по 1/8. То есть в летние месяцы люди не платят совсем. Осенью счета за тепло начинают выставляться, а в зимние месяцы – достигают своего пика.

2. Очень важно, чтобы четко работали приборы учета потребления тепла. Это уже зона ответственности управляющих и ресурсопоставляющих компаний. Бывает, что прибор «врёт», а людям выставляют завышенные счета.

3. Часто возникают так называемые «перетопы». Когда тепла подается слишком много, а платить за это заставляют жителей, задыхающихся от жары, или из-за утечек тепла не по их вине.

4. В общей площади дома достаточно часто допускают погрешности и жители платят за помещения, которые находятся в собственности владельцев магазинов, предположим. Или в разные месяцы в одном и том же доме указывается разная площадь, а за разницу тоже платят жители.

«Что мы будем с этим делать? — Радий Хабиров ответил и на этот вопрос:

1. Платить и дальше по 1/8, так ведь удобнее. Сколько потребил, за столько и рассчитывайся.

2. Там, где приборы работали некорректно — исправить их, а платежки прислать заново, с уменьшенными суммами.

3. Там, где были «перетопы» — платить должны не жильцы, а поставщики тепла или управляющие компании, допустившие это. Опять-таки, деньги должны людям вернуть. Подобный опыт у нас уже есть, добивались ранее возвратов.

4. МинЖКХ РБ и Жилинспекция РБ должны постоянно вести проверки соответствующих структур, чтобы подобное не повторялось в последующих отопительных сезонах.

5. Проанализировать общие площади многоквартирных домов, привести их в соответствие. Муниципалитеты на местах должны создать рабочие группы и заниматься вопросами отопления системно, а не от случая к случаю. И дома готовить к зиме как следует. Если подобное все же будет повторяться – сделаем оргвыводы о качестве работы тепловых компаний и тех чиновников, которые их контролируют. Ну и глав на местах, они не могут оставаться в стороне от проблем жителей».

Напомним, «Башинформ» уже делал большой обзор о том, что происходит, но вопросов меньше не становится. На самые сложные из них ответили эксперты республиканского госкомитета по жилищному и строительному надзору.

 

ИА «Башинформ»

Теги: отопление, Радий Хабиров, БашРТС
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