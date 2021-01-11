В Башкирии предлагают снизить до нуля ставку единого сельхозналога для аграриев

Депутатская группа «Единой России» в Госсобрании — Курултае Башкирии разрабатывает законопроект о снижении до нуля ставки единого сельхозналога для аграриев республики. Об этом “Башинформу” рассказал автор законопроекта, член комитета по муниципальному управлению, развитию гражданского общества и СМИ Яков Кугубаев.

«Безопасность страны напрямую зависит от сельского хозяйства, — считает он. — Это продуктовая безопасность в первую очередь, это территориальная и так далее. Помните, когда начались санкции, запретили ввоз помидоров, огурцов, ряда овощной продукции, государство как раз грантами и субсидиями поддержало фермеров. Это правильная политика. Если ты на земле и у тебя есть возможность с этой земли зарабатывать, то ты и будешь жить в селе и зарабатывать в селе».

Основная мысль разрабатываемого законопроекта в Башкирии изначально заключалась в том, чтобы поддержать аграриев после ограничений и пандемии снижением региональной налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога с базовых 6% на дифференцированную ставку с выручкой до 10 млн — 1%; от 10 до 25 млн — 2,5%; от 25 до 60 млн — 4,5%.

«При разработке законопроекта за основу взяли 2017, 2018, 2019 годы, просчитали налоговые потери. Проанализировав, решили предложить компромисс и снизить ставку до 4% для всех субъектов ЕСХН по Республике Башкортостан на два года, при этом выпадающие доходы местного бюджета составили бы 40 млн рублей в год, что является мизерной суммой в масштабах республики. На имя премьера Башкортостана написали письмо, обсуждали это на круглом столе в республиканском парламенте. Но республиканский Минфин нас не поддержал, в отличии от Минсельхоза. В результате группой депутатов мы решили «биться» за снижение ЕСХН в Республике до 0%, как в Московской области”, — рассказывает Кугубаев.

Эта мера позволит фермерам и аграрным предприятиям покрыть дополнительные расходы, связанные с пандемией (СИЗы для сотрудников, обработка антисептиками, внеплановые отпуска, «удаленка» и т.д.)

«В 2021-2022 годах, во-первых, нужно поддержать фермеров хотя бы вот этими мерами, — считает парламентарий. — Во-вторых, фермерам не надо мешать, они сами заработают, при этом не вывезут это за границу, они не купят в Майами дом. Они будут вкладывать эти деньги в свои агропроизводства либо в своих работников. Эти деньги будут крутиться в одной экономике. В-третьих, тем самым мы, возможно, увеличили бы количество рабочих мест, открытие новых производств».

Между тем, при нулевой ставке выпадение доходов из регионального бюджета составит 92 млн рублей, что составляет менее 0,09%. Эта инициатива стала возможной благодаря тому, что Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал изменения в Налоговый кодекс о возможности снижения налоговой ставки по единому сельхозналогу для региональных бюджетов. Таким образом, регион может сам решить, какая у него будет ставка.

Большое интервью о развитии парламентаризма в Башкирии, поддержке местных инициатив и сельского хозяйства в регионе опубликовано в журнале высшей партийной школы (pdf).