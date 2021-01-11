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11 января Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров обозначил главные политические задачи 2021 года

ПОЛИТИКА

Выборы депутатов Государственной Думы и Всероссийская перепись населения – эти события как главные политические задачи на 2021 год обозначил Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики.

«В апреле в стране пройдёт Всероссийская перепись населения. Это очень важно для того, чтобы мы понимали количественную и качественную структуру населения нашей республики, – сказал Радий Хабиров. – Эти данные нужны для принятия правильных и обоснованных решений в городах и районах. Поэтому необходимо всё очень внимательно посчитать, чтобы получить объективную демографическую картину. Сами жители должны понимать суть и цели переписной кампании».
Радий Хабиров поручил руководителю Администрации Главы Башкортостана Александру Сидякину организовать тщательную подготовку к проведению переписи, продумать вопросы безопасности работы переписчиков.

Осенью 2021 года в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

«Грядущие выборы определят дальнейшее развитие нашего государства, поэтому здесь всем нам тоже надо организованно поработать, – отметил Радий Хабиров. – ЦИК и главы муниципалитетов должны обеспечить чёткую работу участковых избирательных комиссий».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Радий Хабиров
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