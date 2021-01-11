Радий Хабиров обозначил главные политические задачи 2021 года

Выборы депутатов Государственной Думы и Всероссийская перепись населения – эти события как главные политические задачи на 2021 год обозначил Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики.

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