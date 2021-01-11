В Уфе объявили сбор средств на сооружение и установку бюста Сталина

Бюро Комитета Башкирской республиканской организации КПРФ объявило сбор средств на сооружение и установку в Уфе бюста Иосифа Сталина. КПРФ распространило обращение к членам партии, сторонникам КПРФ и всем гражданам Башкортостана с призывом принять самое активное участие в акции.

«Памятник в Уфе был, и наш долг вернуть вождя на улицы столицы. Иосиф Виссарионович Сталин – один из самых ярких политических деятелей в мировой истории, выдающийся руководитель Советского государства, Главнокомандующий вооруженными силами СССР, генералиссимус, — отмечают авторы обращения. — И.В. Сталин стоял у истоков создания Башкирской Автономной Советской Социалистической республики. История показала, что решение, принятое в 1919 году, отвечало вековым чаяниям башкирского народа. БАССР по социально-экономическому, культурному и научному потенциалу в исторически короткие сроки стала одним из самых передовых регионов СССР».

В обращении отмечается, что Сталин является величайшей исторической личностью и его вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, образования и культуры принес Победу над фашизмом.

Напомним, в мае 2020 года в Стерлитамаке местный предприниматель Тагир Ибрагимов установил памятник белогвардейскому адмиралу Александру Колчаку. Через день памятник был демонтирован местными властями.