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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил сократить сроки строительства развязки в Уфе

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров поручил сократить сроки строительства развязки в Уфе Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании поручил правительству Башкирии сократить сроки строительства развязки в Уфе на Валиди — Салавата Юлаева.

«Проект делает сильная команда, умеющая работать, давайте с ними поговорим. Они поставили срок 11 месяцев, пусть переходят в режим круглосуточной работы, запретов нет, и сократите, каждый месяц имеет значение, — отметил глава республики. — Сотни тысяч людей будут стоять каждый день в очереди и мучиться, и мы за это время соберем кучу вполне оправданного негатива от людей».

Радий Хабиров велел «пройти ногами» и выявить, какие существуют возможности, чтобы демпфировать эффект от ремонта путепровода — в том числе, поменять графики работы предприятий, учреждений образования. Также необходимо помнить об историко-культурном аспекте, чтобы не нанести вред раскопкам древнего уфимского городища.

«Ситуация очень масштабная, мы застопорили главный въезд в нашу столицу», — подчеркнул Хабиров.

Изучить ситуацию и принять решение по срокам строительства и другим необходимым мерам глава региона поручил до пятницы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Хабиров, развязка
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