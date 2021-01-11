Фото: Валерий Шахов Радий Хабиров поручил сократить сроки строительства развязки в Уфе Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании поручил правительству Башкирии сократить сроки строительства развязки в Уфе на Валиди — Салавата Юлаева.

«Проект делает сильная команда, умеющая работать, давайте с ними поговорим. Они поставили срок 11 месяцев, пусть переходят в режим круглосуточной работы, запретов нет, и сократите, каждый месяц имеет значение, — отметил глава республики. — Сотни тысяч людей будут стоять каждый день в очереди и мучиться, и мы за это время соберем кучу вполне оправданного негатива от людей».

Радий Хабиров велел «пройти ногами» и выявить, какие существуют возможности, чтобы демпфировать эффект от ремонта путепровода — в том числе, поменять графики работы предприятий, учреждений образования. Также необходимо помнить об историко-культурном аспекте, чтобы не нанести вред раскопкам древнего уфимского городища.

«Ситуация очень масштабная, мы застопорили главный въезд в нашу столицу», — подчеркнул Хабиров.

Изучить ситуацию и принять решение по срокам строительства и другим необходимым мерам глава региона поручил до пятницы.