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9 января Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ростислав Мурзагулов: «Негатив по реконструкции развязки мог снизить диалог с обществом»

ПОЛИТИКА

9 января в Уфе состоялся круглый стол по обсуждению по теме реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов отреагировал на разъяснительную работу местных властей по новой схеме проезда важнейшего транспортного узла на следующий день после её ввода.

"Общественного обсуждения и презентации новой схемы мэрией Уфы и республиканским минтрансом ранее не проводилось, а нужно было это делать это заранее. Это позволило бы не только ответить на многие вопросы уфимцев и снизить градус их недовольства, но и найти решения, как снизить негативные последствия этой реконструкции. Понятно, что в мэрии были кадровые перемены, но ответственные лица должны были отдавать себе отчёт в том, что недоработанная реконструкция вызовет негодование горожан, из-за недостатка информированности в том числе.

Хотелось бы, чтобы региональные органы исполнительной власти и муниципалитеты по подобным, потенциально резонансным вопросам заранее приглашали Общественную палату РБ организовать общественное обсуждение, активней задействовали ресурс муниципальных общественных палат и ведомственных общественных советов. Давайте чаще практиковать использование этого инструмента", — сказал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, общественная палата — это консультативно-совещательный орган, который вправе брать на общественный контроль актуальные проблемы, волнующие общество, обладает многолетним опытом проведения общественных экспертиз законов, общественного мониторинга реализации республиканских программ, детского загородного отдыха, состояния детских игровых и спортивных площадок, контроля избирательных прав граждан.

 

ИА «Башинформ»

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