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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупреждает граждан о снегопаде и штормовом ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о снегопаде и штормовом ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает граждан о комплексе неблагоприятных погодных явлений. Так, утром и днем 10 января местами по республике ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег, метель, при усилении ветра до 15-20 м/с, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

Ночью ожидается небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 5-10м/с, порывы до 14м/с. Температура воздуха -6,-11 градусов, по северо-востоку до -16.

Днем снег, переходящий в мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 0,-5, по северо-востоку до -11. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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