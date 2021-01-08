В Курултае Башкирии прокомментировали вступление в силу закона об удаленной работе

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

«Удаленной считается такая работа, которая не предполагает наличия стационарного рабочего места, то есть человек может трудиться в любом месте, где есть интернет. Закон дает ряд важнейших гарантий как работнику, так и работодателю, — прокомментировал председатель Гособрания Башкирии Константин Толкачев. — В соответствии с документом перевод на удаленную работу возможен только с согласия работника. В случае чрезвычайных обстоятельств согласия не требуется, но работодатель обязан обеспечить сотрудника необходимым оборудованием и программными продуктами. При сохранении прежнего объема работы должна сохраняться и заработная плата».

«Многие люди столкнулись с тем, что с переходом на «дистанционку» им приходится постоянно быть на связи и решать рабочие вопросы в любое время, что фактически лишило их полноценного отдыха. Закон защищает человека от переработок, а нарушение права на офлайн расценивает как дополнительно оплачиваемую сверхурочную работу. У работодателя остаются прежние основания для увольнения работника, но с некоторыми особенностями. Поскольку постоянного рабочего места у человека на «удаленке» нет, его не могут уволить за прогул. Поэтому законом установлен другой механизм – ситуация, когда работник без уважительной причины не отвечает на запросы работодателя и не выходит на связь в течение двух рабочих дней, равнозначна прогулу», — объяснили в Курултае.