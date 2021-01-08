Фото: БРО ВПП «Единая Россия» В Стерлитамаке в дни «сухого закона» выявлена продажа пива и суррогата Фото: БРО ВПП «Единая Россия»

В дни действия «сухого закона» с 3 по 6 января в Стерлитамаке прошел мониторинг продажи алкоголя. В рамках проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия» в городе были проверены порядка 20 торговых точек.

Так, в магазине по улице Цюрупы активистам продали пиво. На место нарушения были вызваны сотрудники полиции. Правоохранителями составлены протоколы.

«В магазин прибыл супруг владелицы, который утверждал, что продавец перепутала товар, отпустив вместо кваса алкогольный напиток», — рассказал активист партийного проекта Сергей Осипов.

Также по жалобе жителей на горячую линию в районе ВТС проверен торговый киоск. Здесь был свободно приобретен «фанфурик» за 40 рублей объемом 100 мл. Активисты вызвали на место нарушения сотрудников полиции для составления протокола.

«Когда в дни «сухого закона» люди не получили доступ к обычному алкоголю, начинается продажа подпольного. Этот суррогат причиняет большой вред здоровью. Это недопустимо», — отмечает член регионального общественного совета проекта «Безопасная республика» Азат Кускильдин.

Напомним, гражданам, сообщившим о подпольном производстве и продаже суррогата, выплачиваться денежное вознаграждение. За информацию о производителях суррогатного алкоголя — 50 тысяч рублей, о продавце – две тысячи рублей. Для этого необходимо позвонить по номеру: 8-800-201-89-03.