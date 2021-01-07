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7 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии зараженным COVID-19 на работе выдали более 1000 путевок в санатории

ОБЩЕСТВО

В 2020 году работникам, инфицированным при исполнении своих служебных обязанностей, выдали более тысячи сертификатов на оздоровление и реабилитацию в санаториях. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

Возможность восстановить здоровье получили медицинские работники, сотрудники домов-интернатов, работники социальных учреждений и соцработники НКО, волонтёры, сотрудники полиции и Росгвардии.

В проекте «Башкирское долголетие» приняли участие 243 человека из числа граждан пожилого возраста — они прошли по разработанным туристическим маршрутам.

На технические средства реабилитации выдано 945 сертификатов на общую сумму около 11 млн рублей и 1204 сертификата на реабилитацию детей-инвалидов на общую сумму более 50 млн рублей.

 

ИА «Башинформ»

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