В Башкирии на изоляции находятся более тысячи сотрудников домов престарелых

В Башкирии в настоящее время на изоляции находятся более 6,5 тысяч получателей соцуслуг и более тысячи сотрудников. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В целях недопущения массовых заболеваний и смертности от коронавируса все стационарные учреждения соцобслуживания) с 16 апреля были переведены в автономный режим работы с 14-дневным графиком изоляции.

По такому графику они работают более девяти месяцев.