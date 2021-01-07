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7 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на изоляции находятся более тысячи сотрудников домов престарелых

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в настоящее время на изоляции находятся более 6,5 тысяч получателей соцуслуг и более тысячи сотрудников. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В целях недопущения массовых заболеваний и смертности от коронавируса все стационарные учреждения соцобслуживания) с 16 апреля были переведены в автономный режим работы с 14-дневным графиком изоляции.

По такому графику они работают более девяти месяцев.

 

ИА «Башинформ»

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