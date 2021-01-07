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В Башкирии в 2020 году на социальную защиту населения направили 43 млрд рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на социальную защиту населения в 2020 году направили около 43 млрд рублей (в 2019 году – 24,7 млрд рублей). Об этом сообщила заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Увеличился объем средств, направленных на меры социальной поддержки населения – около 27 млрд рублей (в 2019 – 17,3 млрд рублей), что связано с введением новой ежемесячной выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Численность ее получателей составила более 100 тысяч семей на сумму порядка 7 млрд рублей.

На оказание помощи в виде социального контракта (в рамках реализации пилотного проекта по снижению бедности) направили до 307 млн рублей. Ранее на указанные цели направлялось порядка 50 млн рублей.

В 2020 году в Башкирии социальный контракт заключили шесть тысяч человек.

Единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за счет средств бюджета республики получили 31 тысяча граждан из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов их семей, а также тружеников тыла военных лет на сумму 177,2 млн рублей.

Благодаря принятым мерам пособие по безработице получили более 206 тысяч граждан, которым выплачено пособие почти на 7 млрд рублей, в том числе – 79 тысяч граждан, имеющих несовершеннолетних детей, получивших пособие в повышенном размере.

«На социальные выплаты безработным объем финансирования увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Трудоустроено более 70 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы.

 

ИА «Башинформ»

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