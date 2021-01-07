В Башкирии количество умерших от коронавируса достигло 152 человек

В Башкирии по данным на 7 января от осложнений после коронавирусной инфекции умерли три человека. Общее число погибших достигло 152 человек.

Зарегистрировано 165 случаев заражения коронавирусом. Внебольничная пневмония диагностирована у 238 жителей Башкирии.

В стационарах проходят лечение 705 человек, в тяжелом состоянии 48 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких — 11 человек.

Дома проходят лечение 4050 человек.

Всего проведено 2 070 827 исследований, за сутки — 10 тысяч 4 анализа.