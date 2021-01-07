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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в 2021 году планируется увеличить турпоток до 3,2 млн человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в 2021 году планируется увеличить объем туристического потока до 3,2 млн человек.

Туристический поток в Башкортостан ежегодно составлял от 2 до 2,5 млн. человек. В период пандемии в 2020 году, в связи с отказом от зарубежных поездок и после разрешения открытия туристического сезона в стране, туристический поток в республике заметно возрос за счет самостоятельного туризма и составил более 2 млн человек за туристический сезон летних месяцев, что превышает аналогичный период 2019 года в три раза. Об этом сообщил председатель регионального Госкомтуризма Салават Нафиков.

Также в наступившем году планируется увеличить общее количество указателей туристской навигации на территории Республики Башкортостан (федеральные, региональные и дороги местного значения, навигация в городах) до 1500 штук. В 2020 году разработали и установили 877 указателей.

Ожидается заключение концессионного соглашения с инвестором по созданию Всесезонного семейного курорта федерального значения «Мраткино».

В 2021 году Большая Южно-Уральская тропа увеличится до 300 км.

Объем услуг в сфере туризма в Башкортостане в январе-ноябре 2020 года составил 3,9 млрд рублей.

В этом году Башкортостан получил гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое MICE-событие» за проведение Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2020». Там же было подписано соглашение «О создании и развитии туристско-рекреационного кластера «Павловское водохранилище» (Нуримановский и Караидельский районы РБ). Ведется предпроектная проработка по созданию и развитию туристско-рекреационных кластеров «Уфимский», «Кандрыкуль», «Северо-Восток», «Нугуш», «Аслы-Куль».

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм
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