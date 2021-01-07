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7 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России абитуриенты смогут поступать во все вузы страны онлайн

ОБЩЕСТВО

С 2022 года в России все вузы подключат к суперсервису «Поступление в вузы онлайн».

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Благодаря нововведению абитуриенты смогут дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия необходимо с помощью электронной подписи.

«Целью реализации первого этапа суперсервиса является обеспечение возможности проведения приема на обучение в образовательные организации», — говорится в документе.

Отвечать за работу сервиса будут Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.

Сервис был запущен в июне 2020 года, тогда к нему подключили 54 вуза.

В 2021 году еще 137 учебных заведений будут принимать документы онлайн, а с 2022-го система распространится на всю страну.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поступление в вузы
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