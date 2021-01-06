В Башкирии число инфицированных Covid-19 превысило 20 тысяч человек

По обновленным данным Минздрава Башкирии на 6 января, за сутки в республике выявлено 167 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в регионе превысило 20 тысяч человек и достигло 20 077.

В больницах сегодня находятся 715 пациентов с подтвержденным COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 50 человек, в поддержке аппарата ИВЛ нуждаются 11 больных.

Дома лечение проходят 3 919 пациентов. 13 человек за сутки выписаны, всего — 15 294. Новых случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. На данный момент в списках жертв коронавируса 149 человек.

Также в Минздраве Башкирии уточнили о количестве новых случаев внебольничной пневмонии – 242 за сутки. Выписано — 201 человек.