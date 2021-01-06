Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

6 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число инфицированных Covid-19 превысило 20 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

По обновленным данным Минздрава Башкирии на 6 января, за сутки в республике выявлено 167 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество инфицированных в регионе превысило 20 тысяч человек и достигло 20 077.

В больницах сегодня находятся 715 пациентов с подтвержденным COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 50 человек, в поддержке аппарата ИВЛ нуждаются 11 больных.

Дома лечение проходят 3 919 пациентов. 13 человек за сутки выписаны, всего — 15 294. Новых случаев смерти от COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано. На данный момент в списках жертв коронавируса 149 человек.

Также в Минздраве Башкирии уточнили о количестве новых случаев внебольничной пневмонии – 242 за сутки. Выписано — 201 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, оперативные данные, Минздрав РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии неизвестный благотворитель перечислил на лекарство от СМА более 90 млн рублей
В Башкирии неизвестный благотворитель в канун Нового года помог закрыть сбор на лекарство против спинальной мышечной атрофии для Амиры Мустафиной. Сообщ
В России утвердили программу госгарантий на оказание бесплатной медпомощи
В России утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Правительство России продлило беззаявительный порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ
Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которы
МЧС Башкирии предупреждает о гололеде
МЧС Башкирии предупреждает жителей о неблагоприятных явлениях погоды. Во вторник, 5 января, днем в юго-западной половине республики местами ожидается го
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть