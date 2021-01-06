Госдума рассмотрит в январе три законопроекта, внесенных парламентом Башкирии

Госдума планирует рассмотреть в январе проекты трех федеральных законов, внесенных в нижнюю палату российского парламента Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. Два из них – «О внесении изменений в статью 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» парламент республики внес в 2020 году.

«Первым из них предлагается ввести административную ответственность за применение пестицидов и агрохимикатов без предварительного оповещения населения близлежащих населенных пунктов, – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. – В 2019 году из-за бесконтрольного применения пестицидов произошла массовая гибель пчел. С проблемой столкнулись 25 регионов России, в том числе наша республика. По официальным данным, погибло 80 тысяч пчелосемей, убытки составили два миллиарда рублей. Сами же пчеловоды оценивают свой ущерб еще больше. Заблаговременное оповещение о планируемой химобработке помогло бы избежать многих неблагоприятных последствий. Тревожные сигналы от пчеловодов поступали и в 2020 году. Это свидетельствует о необходимости введения предлагаемой нами ответственности».

Второй законопроект нацелен на пресечение практики злоупотребления правом в сфере жилищного строительства. На сегодняшний день юридические компании, не заинтересованные в досудебном разрешении споров, привлекают к оценке ущерба сомнительных «экспертов». Основываясь на их заключениях, суд взыскивает с застройщиков суммы, несопоставимые с реальной стоимостью устранения строительных недостатков. Порой сумма взыскания с учетом всех штрафов и неустоек доходит до трети стоимости самой квартиры. Такое положение дел угрожает финансовой устойчивости добросовестных строительных компаний и ведет к появлению новых обманутых дольщиков. Законопроектом предлагается создать четкий алгоритм взаимодействия сторон при возникновении споров о качестве строящегося жилья. Предлагается дать застройщикам возможность их устранения или выплаты адекватной компенсации в досудебном порядке. И только в случае невыполнения требований в установленные сроки дело будет разбираться в суде.

Третий законопроект, включенный Госдумой в план работы на январь этого года, – «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» – был внесен парламентом Башкортостана еще в 2019 году. Документ вызвал бурное обсуждение в нижней палате российского парламента, он дорабатывался, его рассмотрение на пленарном заседании неоднократно переносилось.

Данная инициатива связана с совершенствованием порядка размещения информации на официальных сайтах муниципальных районов, городских округов, поселений, внутригородских районов, пояснили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.