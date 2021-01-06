Фото: предоставлено Диной Абсалямовой Врач COVID-роддома Уфы рассказала, болеют ли коронавирусом новорожденные Фото: предоставлено Диной Абсалямовой

Может ли переболевшая ковидом беременная «наградить» ребенка врожденным иммунитетом к этой болезни? На этот вопрос в интервью агентству «Башинформ» ответила заведующая родильным отделением дёмской ковид-больницы Дина Абсалямова.

«Думаю, исследования на этот счет проводятся. Мы также пытались брать у детей кровь на антитела, но считается, что это материнские иммуноглобулины. В этом направлении надо еще работать. Если от матери им передаются иммуноглобулины, то, скорее всего, есть какой-то элемент иммунитета к коронавирусу. Поэтому, предварительно установлено, что новорожденные практически не болеют, они являются носителями», — сообщила врач ковид-роддома.

По словам медика, дети до 12 лет болеют коронавирусом в легкой форме, и чем младше ребенок, тем легче. Один-два дня может держаться легкая температура, иногда жидкий стул, не более того.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».