МЧС предупреждает жителей Башкирии о гололеде и гололедице
МЧС Башкирии предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в среду, 6 января, местами по республике ожидаются гололед, гололедица, на дорогах снежные накаты. Также в некоторых районах выпадет снег. Ночью и утром возможно ухудшение видимости в снеге 1-2 км, в тумане — 500-1000 м.
Температура воздуха днем составит 7-12 градусов мороза.
В экстренных службах рекомендуют:
- во время гололеда передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, конечно же, правилом перехода на другую сторону улицы исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не пренебрегать;
- снежный накат повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, выбирая скорость, не забывайте, что на снегу тормозной путь увеличивается почти втрое;
- водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. Возле остановок общественного транспорта и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, будьте здесь особенно осторожны. Снизьте скорость, не делайте резких движений, постарайтесь не прибегать к обгонам и перестроениям без крайней необходимости. Управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза. Следуя этим простым советам, вы сможете обезопасить своё передвижение на автомобиле в гололёд.
Единый номер вызова экстренных служб – 112.