МЧС предупреждает жителей Башкирии о гололеде и гололедице

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в службу

МЧС Башкирии предупреждает жителей о неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в среду, 6 января, местами по республике ожидаются гололед, гололедица, на дорогах снежные накаты. Также в некоторых районах выпадет снег. Ночью и утром возможно ухудшение видимости в снеге 1-2 км, в тумане — 500-1000 м.

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