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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В канун Рождества в Башкирии продолжают действовать ограничения на продажу алкоголя

ОБЩЕСТВО

В канун Рождества в Башкирии продолжают действовать ограничения на продажу алкоголя. Сегодня, 6 января, реализация алкогольной продукции в магазинах законодательно разрешена только с 10 до 14 часов. Но уже завтра, 7 января, «сухой закон», действующий в регионе с 3 января, будет снят.

Глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники 2020 года и заявил о том, что такая практика будет продолжена.

«Мы в этом году впервые ввели определенное ограничение продажи алкоголя. Жизнь нас рассудит: правильно мы делаем или нет, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я считаю, что нам этот разрыв продажи алкоголя нужно было делать, — заявил Радий Хабиров. — Впереди нас ждет весна и лето. Летом мы продажу алкоголя на сабантуях жестко запрещаем, закон есть. Мне кажется, что это было неплохо воспринято нашими людьми».
Помимо ограничения продажи алкоголя в новогодние каникулы, «сухой закон» в Башкирии действует также в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: алкоголь, торговля, ограничения
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