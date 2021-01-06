В канун Рождества в Башкирии продолжают действовать ограничения на продажу алкоголя. Сегодня, 6 января, реализация алкогольной продукции в магазинах законодательно разрешена только с 10 до 14 часов. Но уже завтра, 7 января, «сухой закон», действующий в регионе с 3 января, будет снят.

Глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил итоги временного запрета на розничную продажу алкоголя в новогодние праздники 2020 года и заявил о том, что такая практика будет продолжена.

«Мы в этом году впервые ввели определенное ограничение продажи алкоголя. Жизнь нас рассудит: правильно мы делаем или нет, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я считаю, что нам этот разрыв продажи алкоголя нужно было делать, — заявил Радий Хабиров. — Впереди нас ждет весна и лето. Летом мы продажу алкоголя на сабантуях жестко запрещаем, закон есть. Мне кажется, что это было неплохо воспринято нашими людьми».

Помимо ограничения продажи алкоголя в новогодние каникулы, «сухой закон» в Башкирии действует также в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев.