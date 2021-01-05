Радий Хабиров выступил на совещании Владимира Путина по социальным вопросам

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на совещании Владимира Путина по социальном вопросам. Оно состоялось 5 января в режиме видеоконференции.

«В конечном-то счёте цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше, а это значит, что всегда во главу угла должны быть положены решения вопросов социального характера, – сказал Владимир Путин. – Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить именно об этих проблемах, причём в самом широком смысле этого слова. Прежде всего о таких из них, которые затрагивают людей, нуждающихся в особой поддержке со стороны государства. Вопросы разноплановые, но их объединяет главное – это работа государственных структур по социальной защите наших граждан», — сказал Владимир Путин.

Участники совещания обсудили лекарственное обеспечение детей с редкими заболеваниями, повышение доступности мест в яслях и детских садах, организацию горячего питания для учащихся младших классов, своевременность социальных выплат семьям, индексацию пенсий и другие вопросы.

В частности, Владимир Путин отметил, что с 1 января 2021 года должна по-новому заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трёх до семи лет. Если прежде размер выплаты на ребёнка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь её сумма должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума. Но при условии, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности.

По организации горячего питания в школах. Это одно из самых добрых начинаний, на наш взгляд. Потому что до этого мы бесплатно кормили порядка 22 тысяч малышей. Сейчас кормим 223 тысячи детей. И мы к этому уже готовились. Это было непросто. У нас в Башкортостане более двух тысяч школ. И у нас же много сельского населения и, соответственно, сельских школ, как раз малокомплектных. У нас были очень разные модели, как готовить. Но всё-таки мы сохранили горячее питание. К этой работе мы привлекли родительскую общественность, чтобы родители контролировали школьное питание. Более того, через электронный дневник они могут даже заказывать меню. У нас есть единое меню с определённым разнообразием. Поэтому вопрос с горячим питанием мы решили», — сказал Радий Хабиров

Глава Башкирии также напомнил об использовании местного мяса при приготовлении обеда.

«Два года назад мы анализировали, какое мясо поступает в наши школы. И башкирского мяса там было около 13 процентов. Поступало и буйволиное, и иное мясо. Сейчас нашего мяса в школах – почти 90 процентов. Понятно, мы закупаем и оренбургское, и другое мясо. Но в целом качество продуктов в наших школах стало гораздо лучше», — сказал руководитель республики

В своем выступлении он также отметил о полной выплате в пять тысяч рублей всем дошкольникам — деньги получили 406 тысяч детей и строительстве в 2020 году 25 детсадов.

Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

«На соцподдержку было выделено в 2019 году 19 млрд рублей, а в 2020-м – 36 млрд рублей. Всё пришло нашим людям, а потом пошло на потребительский рынок. И в целом люди чувствовали себя увереннее», — сказал Хабиров.