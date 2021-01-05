Где на юге Башкирии можно встретить православное Рождество















7 января весь православный мир будет отмечать один из главнейших праздников – Рождество Христово. Православные жители юга Башкортостана могут встретить один из самых светлых праздников в двух монастырях.

Покровский мужской монастырь, расположенный в селе Дедово Федоровского района приглашает верующих 6 января в 6.30 на царские часы, в 16.30 на вечернее богослужение. А 7 января в полночь начнется Божественная литургия.

Как добраться?

Из Салавата до монастыря можно добраться автобусом с автовокзала до села Фёдоровки, далее на рейсовом автобусе. На автомобиле: Из Уфы по автомобильной дороге Р-240 «Уфа-Оренбург» необходимо следовать в сторону Мелеуза. На развязке у Мелеуза нужно повернуть направо, затем, минуя повороты на Саитовский и Ключёвку, проехать сквозь посёлок Бала-Четырман. Затем, минуя повороты на Балыклы и Гавриловку, следовать в сторону деревни Фёдоровка. После этого у правого поворота на Фёдоровку свернуть налево и следовать в сторону села Дедово. На окраине этого села, после мостка через реку Беркутла нужно свернуть налево, на улицу Центральную. По этой улице необходимо проехать в сторону деревни Новомихайловка. Монастырь расположен за поворотом на эту деревню слева вдоль дороги по ходу движения. Другой вариант проезда — на любом общественном транспорте добраться до Федоровки, а там заказать такси с поездкой в монастырь (350 рублей).

Что посмотреть?

Недавно здесь замироточила икона преподобной Зосимы Еннатской. Верующие и духовенство отмечают, что чудо случилось первый раз за долгие годы и произошло в дни Великого Поста. Икона сейчас находится под стеклом в алтаре храма.

«Утром в день рождения святой на иконе появились маслянистые пятна. Икона находится под стеклом, там же находятся частицы мощей святой Зосимы Эннатской. Маслянистые капли стали разрастаться. Сейчас миры не исчезают, а наоборот, появляются новые», – рассказывает наместник монастыря игумен Николай (Чернышов).

Сейчас в монастырь посмотреть на чудо и попросить заступничества приезжают верующие со всей России. Кроме того, в монастырь приходят письма прихожан, которые исцелились и чьи молитвы были услышаны благодаря святой Зосимы Еннатской. Святая Зосима Еннатская почитается как целительница и прозорливица. Она предсказывала будущее и рассказывала прошлое. Умерла святая 1 марта 1935 года в возрасте 115 лет. Святая старица Зосима советовала, чтобы к ней приходили, когда будет плохо. И по кончине ее потянулись люди к убогой могилке. Несли свое горе, просили благословения, спешили сюда со своими духовными и телесными недугами. Ныне святые мощи преподобной старицы Зосимы находятся в Покрово-Еннатском мужском монастыре села Дедово, откуда и начинался ее иноческий путь.

Свято-Варваринский женский монастырь деревни Скворчиха Ишимбайского района.

Начало вечерних богослужений в 17:00, литургии в 09:00 6 января — 8.00 — Царские часы, 7 января — полночь — Божественная литургия. Главной святыней монастыря являются святые мощи блаженной Варвары, затворницы Скворчихинской. К мощам святой праведницы приезжают поклониться паломники не только из регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Храм женского монастыря построен в форме корабля.

«Это наш корабль спасения» – говорят насельницы обители.

В храме установлен иконостас ручной резьбы, тактильная ростовая икона блаженной из дуба, которую могут «увидеть» и слепые люди. Источник блаженной Варвары, который она вырыла сама, долгое время оставался неблагоустроенным. Но сейчас там можно увидеть цветы и благолепие, над родником построена часовня. Сооружена небольшая купель. Вода в источнике целебная и очень вкусная.

Для размещения паломников имеется гостиница и организованно двухразовое питание в монастырской трапезной.

Добраться до монастыря можно с автовокзала Ишимбая, на личном автотранспорте по направлению г.Ишимбай — с.Верхотор (до с.Скворчиха).