В Белорецке прорвало шламоотстойник, ил попал в Белую
Жители башкирского Белорецка сообщили о сливе бурой жидкости в реку Белую ниже плотины в районе улицы Блюхера.
Видеоролик был размещен в социальных сетях 4 января.Глава района Андрей Иванюта выехал на место происшествия. Утром 5 января выброс неизвестного вещества прекратился.
Как сообщается в официальной группе администрации Белорецкого района Башкирии со ссылкой на руководителя пресс-службы Белорецкого металлургического комбината Оксану Боровых, на этом участке произошел разовый выброс ила со дна шламоотстойника.
Это случилось из-за растаявшего и обрушившегося льда.
«Выброс обнаружен 4 января в 11:30, локализован в 11:45. Ситуация нормализована.
На предприятии создана комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего и нанесенный природе ущерб выясняет Роспотребнадзор.
«Специалисты отобрали пробы. Ожидается, что в среду, 6 января, анализы воды будут готовы. Видимых последствий выброса не видно, когда я прибыл на место, вода была прозрачной», — сказал Андрей Иванюта.По предварительным данным, бурый цвет воде придал оксид железа, содержащийся в иле шламоотстойника.