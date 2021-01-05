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5 января Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Белорецке прорвало шламоотстойник, ил попал в Белую

ОБЩЕСТВО

Жители башкирского Белорецка сообщили о сливе бурой жидкости в реку Белую ниже плотины в районе улицы Блюхера.

Видеоролик был размещен в социальных сетях 4 января.

Глава района Андрей Иванюта выехал на место происшествия. Утром 5 января выброс неизвестного вещества прекратился.

Как сообщается в официальной группе администрации Белорецкого района Башкирии со ссылкой на руководителя пресс-службы Белорецкого металлургического комбината Оксану Боровых, на этом участке произошел разовый выброс ила со дна шламоотстойника.

Это случилось из-за растаявшего и обрушившегося льда.

«Выброс обнаружен 4 января в 11:30, локализован в 11:45. Ситуация нормализована.

На предприятии создана комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и нанесенный природе ущерб выясняет Роспотребнадзор.

«Специалисты отобрали пробы. Ожидается, что в среду, 6 января, анализы воды будут готовы. Видимых последствий выброса не видно, когда я прибыл на место, вода была прозрачной», — сказал Андрей Иванюта.

По предварительным данным, бурый цвет воде придал оксид железа, содержащийся в иле шламоотстойника.

 

ИА «Башинформ»

Теги: экология
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