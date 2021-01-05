Уфимская епархия обозначила правила празднования Рождества и Крещения в 2021 году

В связи тяжелой эпидобстановкой празднование Рождества Христова и Крещения Господня в этом году будут иметь в Башкирии ряд важных особенностей в организации праздничных служб.

Во время богослужений число граждан одновременно находящихся внутри религиозного объекта рассчитывается из нормы один человек на 4 квадратных метра площади, включая священнослужителей и работников храма.

В дни празднования Рождества и Крещения в крупных городских приходах для равномерного распределения числа прихожан будут совершены три праздничных богослужения:

с 6 на 7 января и с 18 на 19 января ночью, 7 и 19 января ранняя Божественная литургия начало в 7:00 ч, 7 и 19 января поздняя Божественная литургия начало в 9:00 ч.

С целью профилактики у входа в церковные здания должны быть в наличии антисептики для обработки рук, присутствующие на богослужениях должны иметь маски.

Для соблюдения социальной дистанции на полы храмов наносится специальная временная разметка. В целях профилактики помещения будут регулярного проветривать и делать влажную уборку. Иконы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Для всех желающих увидеть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал «БСТ» организует прямую трансляцию с 23.00 часов 6 января.

В целях безопасности возле Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора будет введено врменное ограничение движения транспорта.