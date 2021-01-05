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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии неизвестный благотворитель перечислил на лекарство от СМА более 90 млн рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии неизвестный благотворитель в канун Нового года помог закрыть сбор на лекарство против спинальной мышечной атрофии для Амиры Мустафиной.

Сообщение о поступлении необходимых 95 млн рублей опубликовано 29 декабря 2020 года.

Сбор длился пять месяцев. Лекарство стоит 160 млн рублей. Теперь у семьи Мустафиных есть средства для поездки в Германию на обследование.

Семья не раскрывает данных благотворителя.

Спинально-мышечная атрофия — генетическое заболевание, связанное с мутацией гена SMN1, и у человека не вырабатывается белок, что приводит к атрофии мышц. Больной постепенно теряет способность ходить, удерживать и управлять собственным телом, самостоятельно сидеть, есть, глотать и дышать.

Каждый год в России рождается 200 детей со СМА. Точное число больных спинальной мышечной атрофией в нашей стране неизвестно.

 

ИА «Башинформ»

Теги: благотворительность
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