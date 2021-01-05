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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Правительство России продлило беззаявительный порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ

ОБЩЕСТВО

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев.

Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента по итогам проведения социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге – 14%.

Ранее Правительство упростило порядок оформления таких субсидий.

С 1 января 2021 года гражданам не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Впервые оформить субсидию можно через личный кабинет на «Госуслугах».

 

ИА «Башинформ»

Теги: коммунальные услуги
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