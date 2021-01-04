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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии снизилось число наемных работников довольных своей зарплатой

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии снизилось число наемных работников довольных своей зарплатой Фото: ИА «Башинформ»

Количество наемных работников в Башкирии довольных своей заработной платой ниже среднероссийского уровня на 2%. Об этом сообщили исследователи HeadHunter. Таким образом, текущий доход устраивает лишь 27% респондентов.

«68% сообщили, что недовольны своей заработной платой на нынешнем рабочем месте», — уточнили аналитики популярного портала поиска работы.

Также исследователи отметили, что среди недовольных чаще встречаются представители сферы науки, образования, искусства, развлечения, масс-медиа и продаж.

 

ИА «Башинформ»

Теги: зарплата
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