Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии снизилось число наемных работников довольных своей зарплатой Фото: ИА «Башинформ»

Количество наемных работников в Башкирии довольных своей заработной платой ниже среднероссийского уровня на 2%. Об этом сообщили исследователи HeadHunter. Таким образом, текущий доход устраивает лишь 27% респондентов.

«68% сообщили, что недовольны своей заработной платой на нынешнем рабочем месте», — уточнили аналитики популярного портала поиска работы.

Также исследователи отметили, что среди недовольных чаще встречаются представители сферы науки, образования, искусства, развлечения, масс-медиа и продаж.