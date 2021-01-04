Фото: Олег Яровиков Пропавшие на Зюраткуле туристы из Башкирии найдены Фото: Олег Яровиков

Четверо туристов из Башкирии, которые не вышли на связь во время похода на Зюраткуле, найдены. Мужчина и три женщины обнаружены недалеко от поселка Тюлюк сотрудниками поисково-спасательного отряда Челябинской области.

По словам спасателей, с представителями мини-группы, которая выдвинулась в путешествие 26 декабря, все хорошо. По одному их вернули с похода. «Потеряшки» рассказали спасателям, что не рассчитали силы, поэтому не пришли в назначенную точку вовремя. К путешествию они готовились и рассчитывали на ночевку.