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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пропавшие на Зюраткуле туристы из Башкирии найдены

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Пропавшие на Зюраткуле туристы из Башкирии найдены Фото: Олег Яровиков

Четверо туристов из Башкирии, которые не вышли на связь во время похода на Зюраткуле, найдены. Мужчина и три женщины обнаружены недалеко от поселка Тюлюк сотрудниками поисково-спасательного отряда Челябинской области.

По словам спасателей, с представителями мини-группы, которая выдвинулась в путешествие 26 декабря, все хорошо. По одному их вернули с похода. «Потеряшки» рассказали спасателям, что не рассчитали силы, поэтому не пришли в назначенную точку вовремя. К путешествию они готовились и рассчитывали на ночевку.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туристы, Зюраткуль
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