Фото: ИА «Башинформ» Уфа планирует экономить на плате за отопление с помощью установки модемов Фото: ИА «Башинформ»

В многоквартирных домах Уфы планируют начать устанавливать специальные модемы на общедомовые приборы учета отопления. Устройство будет автоматически (дистанционно) передавать данные фактического потребления тепла жильцами и, соответственно, экономить. Эту возможность 4 января рассмотрели представители ресурсоснабжающих организаций на совещании с врио мэра столицы Башкирии Сергеем Грековым.

«Модемы для автоматической передачи показаний счетчика позволяют контролировать фактическое потребление и фиксировать реальные объемы поставленного ресурса. Поэтому их установка важна как для жителей, так и для ресурсоснабжающих предприятий. Это позволит сэкономить», — сказал Сергей Греков.

По словам директора ООО «БашРТС» Тимофея Дубровского, сбор данных будет автоматически через модем передаваться диспетчеру в виде готовой таблицы. Любой собственник жилья сможет запросить ее распечатанную копию, что позволит уфимцам контролировать процесс начисления платы за тепло.

Врио главы уфимской администрации поручил ресурсникам вместе с управляющими компаниями принять участие в разработке программы по энергосбережению в столице и уточнить сроки установки модемов.