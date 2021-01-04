Уфа планирует экономить на плате за отопление с помощью установки модемов
Уфа планирует экономить на плате за отопление с помощью установки модемов Фото: ИА «Башинформ»
В многоквартирных домах Уфы планируют начать устанавливать специальные модемы на общедомовые приборы учета отопления. Устройство будет автоматически (дистанционно) передавать данные фактического потребления тепла жильцами и, соответственно, экономить. Эту возможность 4 января рассмотрели представители ресурсоснабжающих организаций на совещании с врио мэра столицы Башкирии Сергеем Грековым.
«Модемы для автоматической передачи показаний счетчика позволяют контролировать фактическое потребление и фиксировать реальные объемы поставленного ресурса. Поэтому их установка важна как для жителей, так и для ресурсоснабжающих предприятий. Это позволит сэкономить», — сказал Сергей Греков.
По словам директора ООО «БашРТС» Тимофея Дубровского, сбор данных будет автоматически через модем передаваться диспетчеру в виде готовой таблицы. Любой собственник жилья сможет запросить ее распечатанную копию, что позволит уфимцам контролировать процесс начисления платы за тепло.
Врио главы уфимской администрации поручил ресурсникам вместе с управляющими компаниями принять участие в разработке программы по энергосбережению в столице и уточнить сроки установки модемов.
«Пища и жилище» во все времена были и остаются самыми актуальными вопросами в жизнедеятельности людей. Как только затрагиваются эти интересы, общество моментально реагирует на изменения, — отметила член комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты республики Роза Хузина. — Да, полученные недавно платежки действительно вызвали «волну» возмущений среди граждан. Мы видим, что соцсети переполнены недовольствами и вопросами. У некоторых плата увеличена почти в два раза. У меня старший сын, буквально вчера рассказал, что его друзья, семейная пара, которые живут уже отдельно в небольшой студии, за последний месяц получили платежку в 6 тыс. рублей, при том, что ранее они платили 3-4 тыс. рублей. А они студенты, на их семейном бюджете это очень сильно отражается. Я бы посоветовала гражданам самим объединиться в единое сообщество собственников многоквартирных домов. Нужно вникнуть в ситуацию по всем конкретным вопросам и донести информацию до своих соседей-жильцов, ну и, далее, если ситуация не решается, в соответствующих органах, МинЖКХ отстаивать свои интересы».