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Проблема с начислениями за отопление не нова, нужно устанавливать счетчики — эксперт ОП РБ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Проблема с начислениями за отопление не нова, нужно устанавливать счетчики — эксперт ОП РБ Фото: Олег Яровиков

Член Общественной палаты Башкирии Станислав Шмульсон отметил, что проблема начисления платы за отопление в республике возникает несколько лет подряд.

«Каждый раз вопрос поднимается с наступлением нового года, — признает эксперт. — Тарифы поднимаются и, естественно, люди высказывают свои недовольства. Конечно, есть спорные ситуации, когда начисления происходят в разы выше. В этих случаях нужно разбираться детально и индивидуально».

Однако, по словам Станислава Шмульсона, главная проблема завышенных начислений — установка, а точнее отсутствие, общедомовых счетчиков.

«Необходимо, чтобы шло пропорциональное начисление на всех собственников жилья, — отметил собеседник агентства «Башинформ». — Конечно, «БашРТС» более удобно и выгодно начислять по нормативам и не тратиться на установку счетчиков».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о факторах, которые влияют на плату за отопление в республике.

 

ИА «Башинформ»

Теги: отопление, Общественная палата
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