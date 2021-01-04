Фото: ИА «Башинформ» Общественная палата Башкирии назвала факторы формирования больших счетов за отопление Фото: ИА «Башинформ»

4 января комиссия по вопросам ЖКХ Общественной палаты Башкирии в экстренном порядке провела онлайн-заседание, в ходе которого обсуждался вопрос о больших счетах за отопление от «БашРТС». Председатель комиссии Алия Ахмадуллина назвала факторы, повлиявшие на их формирование.

«Первый — это ответственность управляющих компаний, которые не предоставляют данные приборов учета в ресурсоснабжающие организации. Второй — это отсутствие этих приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. Третье — отсутствие контроля за УК самих собственников. Это системный вопрос и решать его необходимо вместе с правительством республики и с «БашРТС», — прокомментировала председатель комиссии по вопросам ЖКХ ОП РБ Алия Ахмадуллина.

По словам собеседника агентства «Башинформ», необходимо инициировать программу. Согласно ей в домах, где отсутствует прибор учета, необходимо будет передавать данные онлайн, анализировать их (есть моменты перетопа или плохой подготовки дома к отопительному сезону). В Общественной палате республики посоветовали жителям повышать свою грамотность в вопросах ЖКХ и также самим контролировать данный вопрос.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что ОП РБ взяла вопрос начисления платы за отопление в республики на свой контроль.