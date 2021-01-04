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В Башкирии не было ни одного случая внутриутробного инфицирования коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии не было ни одного случая внутриутробного инфицирования коронавирусом Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с начала пандемии не было ни одного случая внутриутробного инфицирования плода коронавирусом. Об этом в беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» сообщила заведующая родильным отделением дёмской ковид-больницы Дина Абсалямова.

«У нас в республике таких случаев не было. Все дети, которые родились, получали обследование методом ПЦР на первые и третьи сутки после рождения. Результаты анализов были отрицательные. Все родившиеся дети 14 дней наблюдаются у нас или по месту жительства после выписки, выдерживают карантин. Ближе к 14 дню рекомендовано провести третий анализ ПЦР. Ни один анализ у детей, рожденных от инфицированной матери, не показал положительный результат. То есть за 14 дней было получено три отрицательных анализа, это говорит о том, что ребенок не инфицирован. После карантина, если малыш недоношенный, слабенький, он переводится на выхаживание в 17 городскую больницу», — сообщила врач.

По словам Дины Абсалямовой, в роддоме младенцы находятся в «желтой» зоне, в ней врачи также соблюдают все меры безопасности, находятся в противочумных костюмах.

«Описываются случаи заражения новорожденных детей. Это происходит, когда ребенок непосредственно остается с мамой, и она не соблюдает меры безопасности. Такие случаи бывают в случае, если женщина недообследована до родов», — отметила медик.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».

 

Ксения Калинина

Теги: медицина, коронавирус
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