В Башкирии новый поезд «Орлан» доставил первых пассажиров до горнолыжного курорта
2 января с железнодорожного вокзала «Уфа» отправился первый поезд «Орлан». Новый рельсовый автобус доставил группу детей и любителей горнолыжного спорта до ГЛЦ «Абзаково».
Как ранее сообщало агентство «Башинформ», поезд «Орлан» предназначен для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.
Отметим, что для сноубордистов и лыжников действует скидка на ски-пасс при предъявлении билета на поезд.