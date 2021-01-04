В Башкирии новый поезд «Орлан» доставил первых пассажиров до горнолыжного курорта

2 января с железнодорожного вокзала «Уфа» отправился первый поезд «Орлан». Новый рельсовый автобус доставил группу детей и любителей горнолыжного спорта до ГЛЦ «Абзаково».

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», поезд «Орлан» предназначен для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, оборудованных как низкими, так и высокими платформами.

Отметим, что для сноубордистов и лыжников действует скидка на ски-пасс при предъявлении билета на поезд.