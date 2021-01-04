Фото: Олег Яровиков «Британский штамм» коронавируса более опасен для детей — ученые Фото: Олег Яровиков

Подростки до 19 лет более подвержены заражению «британским штаммом» новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По данным ученых, коэффициент распространения мутационного вируса почти в два раза выше, чем ранее выявленный SARS-CoV-2. То есть вероятность заразить других до изоляции увеличивается, сообщает РИА «Новости».

Также эпидемиолог отметила, что для взрослого населения «британский штамм» коронавируса также опасен, поэтому меры по борьбе необходимо предпринимать уже сейчас.

Напомним, мутация коронавируса на территории России не выявлена.