Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

4 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Британский штамм» коронавируса более опасен для детей — ученые

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

«Британский штамм» коронавируса более опасен для детей — ученые Фото: Олег Яровиков

Подростки до 19 лет более подвержены заражению «британским штаммом» новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила эпидемиолог Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По данным ученых, коэффициент распространения мутационного вируса почти в два раза выше, чем ранее выявленный SARS-CoV-2. То есть вероятность заразить других до изоляции увеличивается, сообщает РИА «Новости».

Также эпидемиолог отметила, что для взрослого населения «британский штамм» коронавируса также опасен, поэтому меры по борьбе необходимо предпринимать уже сейчас.

Напомним, мутация коронавируса на территории России не выявлена.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, британский штамм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
МВД Башкирии проводит служебную проверку по факту ДТП с участием сотрудника органов
В Башкирии выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло 2 января на центральной улице Мелеуза. Водитель Land Cruiser, не справившись с управлением, про
3 января в магазинах Башкирии действует «сухой закон»
3 января в Башкирии действует «сухой закон» - в магазинах республики полностью ограничена розничная продажа алкоголя. Также ограничения будут действоват
В Уфе Парад Снегурочек на новогоднем фестивале TERRA ZIMA возглавила Анна Семенович
3 января в Уфе состоялся Парад Снегурочек в рамках фестиваля «TERRA ZIMA». Возглавила парад российская актриса и эстрадная певица Анна Семенович. Парад н
В Башкирии стартовали «Новогодние семейные игры – 2021»
3 января на территории 637 школ и спортивных площадок стартовали «Новогодние семейные игры-2021». В них принимают участие 17 тысяч человек. Для обеспече
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть