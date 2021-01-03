Один из магазинов Уфы попался на продаже водки в день «сухого закона»

3 января в Уфе активисты проекта «Безопасная республика» провели мониторинг 15 торговых точек. Напомним, 3 января в Башкортостане, согласно указу главы РБ, действует «сухой закон». Однако в магазине микрорайона Нижегородка активисту продали бутылку водки.

Продавец, нарушившая закон, повела себя агрессивно, выталкивала проверяющих и съемочную группу из магазина, применив физическую силу, и разбила приобретённую бутылку. Кроме того, женщина нанесла телесные повреждения активистам, сообщили «Башинформу» в пресс-службе «Единой России».

На место вызвали сотрудников полиции. Продавец полностью признала свою вину.

«В целом, могу сказать, что сухой закон соблюдается, потому что в сетевых магазинах программа блокирует продажу алкоголя. А в частных точках нет такой блокировки. Несмотря на это, многие соблюдают указ главы региона, перекрывая шторами, лентами, информируют покупателей. По административному правонарушению информация передана в надзорные органы», — рассказал заместитель председателя регионального общественного совета партийного проекта «Безопасная республика» Денис Михайлов.

Ограничения на продажу спиртных напитков будут действовать также 4, 5 и 6 января: в эти дни алкоголь можно будет купить только с 10 до 14 часов. Отметим, что в кафе и ресторанах запрет не действует.