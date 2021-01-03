В Хайбуллинском районе Башкирии в Новый год детям-сиротам вручили ключи от квартир

В Хайбуллинском районе Башкирии к новогоднему празднику четырем детям-сиротам вручили ключи от квартир. Также заветные ключи от благоустроенной новой квартиры получила семья с детьми, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний. Положенную по закону квартиру семья ждала 15 лет.

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов.

«Приятно в канун Нового года вручать ключи от долгожданных квартир. Жить в собственном доме – мечта, пожалуй, каждого человека. И сегодня она исполнилась сразу у 5 человек, — написал глава района. — Желаю обладателям ключей от жилья счастья, здоровья, мира добра и благополучия. Очень рад, что теперь у них есть собственное жилье, а впереди их ждут радостные хлопоты и обустройство семейного очага».