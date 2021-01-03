В Башкирии политики и общественные деятели в Новый год поработали волонтерами - соцсети

Фото: соцсети



Фото: соцсети

В Башкирии известные политики и общественные деятели в дни Новогоднего праздника поработали волонтерами. Они приняли участие в акции «С заботой о Вас!», главная цель которой — поддержка медицинских и социальных работников в праздничные дни, пишут пользователи соцсетей.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, депутат Госдумы Рима Баталова и депутат Госсобрания Римма Утяшева побывали в Инфекционной клинической больнице № 4. 30 декабря они поздравили врачей, дежурящих в новогодние праздники в ковид-центре, подарили им чайные наборы с тортом, мандаринами, башкирским медом и сладостями.

Республиканский ресурсный центр «Семья» посетил зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы РФ Павел Качкаев. Он поздравил сотрудников, а также выразил благодарность сотрудникам центра, которые работают в период новогодних праздников, за добросовестный труд и преданность любимому делу.

Депутаты Госсобрания, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин и член комиссии Молодежной общественной палаты при Госсобрании Зарина Газизова поздравили медиков Чишминской районной больницы, депутат Госсобрания и председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова — медиков Учалинской городской больницы.

2 января к акции «С заботой о Вас!» присоединились управляющий директор УМПО, депутат Госсобрания Евгений Семивеличенко, депутат Госдумы Зариф Байгускаров и депутат Горсовета Уфы Сергей Бублеченко. Они передали пакеты с фруктами в городскую больницу № 13 г. Уфы.

Акция «С заботой о Вас!» продлится в течение всех дней новогодних каникул.