В Башкирии стартовали «Новогодние семейные игры – 2021»

























3 января на территории 637 школ и спортивных площадок стартовали «Новогодние семейные игры-2021». В них принимают участие 17 тысяч человек.

Для обеспечения максимальной безопасности спортивные семейные игры проводятся на улице. Участников мероприятий ждут бег на лыжах, катание на санках на время, хоккей в валенках.

Проведение мероприятия становится традиционным. В Играх планируется участие свыше 50 тысяч детей и их родителей. Мероприятия продолжатся до 6 января 2021 года по графикам, утверждённым муниципалитетами.

Игры организованы Министерством образования и науки РБ и проходят при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта РБ, регионального отделения партии «Единая Россия».