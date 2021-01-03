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В Башкирии стартовали «Новогодние семейные игры – 2021»

ОБЩЕСТВО

3 января на территории 637 школ и спортивных площадок стартовали «Новогодние семейные игры-2021». В них принимают участие 17 тысяч человек.

Для обеспечения максимальной безопасности спортивные семейные игры проводятся на улице. Участников мероприятий ждут бег на лыжах, катание на санках на время, хоккей в валенках.

Проведение мероприятия становится традиционным. В Играх планируется участие свыше 50 тысяч детей и их родителей. Мероприятия продолжатся до 6 января 2021 года по графикам, утверждённым муниципалитетами.

Игры организованы Министерством образования и науки РБ и проходят при поддержке Министерства молодёжной политики и спорта РБ, регионального отделения партии «Единая Россия».

 

ИА «Башинформ»

Теги: новогодние игры, семья
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