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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии от коронавируса скончались еще двое, в тяжелом состоянии находятся 55 человек

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии обнародовал новые данные по коронавирусной инфекции. Прирост за минувшие сутки составил 169 человек. Общее количество заболевших на 3 января составляет 19 572 человека.

Зарегистрировано два случая случая смерти от COVID-19. Таким образом, по официальным данным, число умерших составляет 147 человек.

В стационарах проходят лечение 728 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 55, на ИВЛ — 11. На амбулаторном лечении — 3 518 больных.

Выписано за сутки 23 человека. Всего выписано 15 179 пациента.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 251. Выписанных пациентов с пневмонией — 208.

Всего проведено 2 043 447 исследований. Обследовано 1 978 298 человек. За сутки лаборатории провели 3 286 исследований, обследовано 3 184 человек.

 

ИА «Башинформ»

Теги: статистика, Минздрав
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