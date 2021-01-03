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Вниманию водителей: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Вниманию водителей: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий Фото: Олег Яровиков

Об ухудшении погодных условий водителей Башкирии предупреждает Управление дорожного хозяйства республики.

В ближайшие дни в республике сохранится облачная погода. Небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица, ухудшение видимости в снеге до 2-4 км. В связи с этим дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112.

Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: водители, дорожное хозяйство
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