Вниманию водителей: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

В ближайшие дни в республике сохранится облачная погода. Небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица, ухудшение видимости в снеге до 2-4 км. В связи с этим дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

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