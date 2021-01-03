Вниманию водителей: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий
Вниманию водителей: в Башкирии ожидается ухудшение погодных условий Фото: Олег Яровиков
Об ухудшении погодных условий водителей Башкирии предупреждает Управление дорожного хозяйства республики.
В ближайшие дни в республике сохранится облачная погода. Небольшой снег, местами до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица, ухудшение видимости в снеге до 2-4 км. В связи с этим дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.
Единый телефон вызова экстренных служб — 112.
Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.