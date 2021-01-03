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Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о запрете зверинцев на территории России

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о запрете зверинцев на территории России Фото: Олег Яровиков

В Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается запретить в России создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Автор документа — Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.

В настоящее время текст законопроекта зарегистрирован, направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также в профильный думский Комитет по экологии и охране окружающей среды.

– Мы рассчитываем, что в период весенней сессии нижняя палата российского парламента рассмотрит нашу инициативу и поддержит ее, – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Необходимость предлагаемого нами запрета назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях. Как правило, животные в передвижных зверинцах всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания.

Спикер парламента отметил, что в результате негуманного обращения животные становятся в передвижных зверинцах агрессивными и опасными.

– В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей, – рассказал Константин Толкачев. – В итоге, на первый взгляд, полезная цель – показать диких животных людям, не имеющим возможности посетить стационарный зоопарк, превращается в издевательство как над самими животными, так и над теми, кто пришел на них посмотреть. В таких заведениях животные являются прежде всего орудиями заработка для их владельцев.

Председатель Госсобрания напомнил, что во многих странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом. То же самое касается и передвижных дельфинариев.

– Зачастую все то время, которое требуется для перевозки и сооружения конструкций для шоу, а также в перерывах между выступлениями обездвиженные дельфины вынуждены ютиться в тесных контейнерах. Это доставляет большие страдания подвижным морским млекопитающим, ведь в дикой природе за день они проплывают десятки километров, – сказал Константин Толкачев.

Текстом документа предусмотрено, что в случае принятия его Госдумой закон вступит в силу через полгода после официального опубликования.

– Это время, своего рода переходный период, предлагается дать владельцам передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев для определения дальнейшей судьбы животных – они смогут перейти на стационарный режим работы, обеспечив животным достойные условия содержания, либо передать или продать животных стационарным зоопаркам, – пояснил Константин Толкачев.

 

ИА «Башинформ»

Теги: законы, животные
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