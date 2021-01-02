Фото: Валерий Шахов «Если вам надоели салаты»: Радий Хабиров рассказал, чем заняться в праздники Фото: Валерий Шахов

﻿Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о продолжении новогодних праздников с играми, хороводами, конкурсами и призвал жителей республики быть осторожными.

Руководитель региона написал обращение в социальных сетях. «﻿На улице, утверждают медики, коронавирус не страшен. Но прошу вас каждого, будьте бдительны и осторожны, берегите себя. А если вам надоели салаты, напоминаю, мы собрали все мероприятия в одно, переходите по ссылке в сторис, выбирайте свой район или город и решайте, куда вам пойти. Всем хорошего настроения и не болейте!» — написал глава.

Он напомнил, что в Башкирии запустили интерактивную карту новогодних мероприятий. На ней собраны все развлечения грядущего праздника с указанием времени и места проведения. До 14 января все активности будут организованы в формате тематических дней и будут отображаться в календаре﻿.