Фото: ИА «Башинформ» За один день в Башкирии появилось 22 новых миллионера Фото: ИА «Башинформ»

В Республике Башкортостан 22 человека за день стали миллионерами. Счастливчики выиграли в лотерею. Башкирия замкнула Топ-3 самых везучих регионов в стране.

﻿В Москве миллионерами стали 113 участников лотереи, в Санкт-Петербурге — 45, в Башкирии — 22.

В Краснодарском крае миллион получили 21, в Подмосковье и Свердловской области — по 15, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 14.

﻿581 миллионер — рекордное число за всю историю российских государственных лотерей, отметили в пресс-службе. По данным «Столото», еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей. Каждый из них в итоге стал обладателем более 700 тысяч рублей.

﻿Всего в новогоднем тираже разыграно 2,32 млрд рублей.