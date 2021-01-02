В Уфе в рамках фестиваля «TERRA ZIMA» прошел зимний сабантуй

Фото: Олег Яровиков































Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 2 января, на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» прошел «Зимний сабантуй».

Для детей и взрослых в рамках праздника были организованы тематические игры и развлекательная программа: стрельба из лука, катание на качелях, бой с мешками на бревне, катание верхом на лошади.

Также можно было осмотреть юрту, посостязаться в лыжном-лучном биатлоне, поучаствовать в различных конкурсах и получить призы от Деда Мороза.

﻿Кроме того, сообщается, что впервые в республике проходит конкурс самоваров, по результатам которого лучший самоварщик получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Завтра, 3 января, в городе пройдет Всероссийский парад Снегурочек. В Уфе парад возглавит известная эстрадная певица Анна Семенович. Шествие начнется на площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и будет следовать по улице Заки Валиди. В параде могут участвовать все желающие, нарядившись Снегурочкой. Та участница, которая наберет наибольшее количество голосов, получит главный приз в 100 тысяч рублей. Начало в 14.00 часов.

Фестиваль «TERRA ZIMA» продолжится до 4 января включительно.