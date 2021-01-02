В Уфе временно ограничат движение на одной из главных улиц

На одной из главных улиц Уфы ограничат движение. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение введут 4 января с 13.00 до 21.00 часов на улице Набережной от дома №230 до съезда к нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».

Ограничения связаны с проведением новогоднего фестиваля «Terra Zima», в рамках которого будет организован всероссийский парад сонно-санных экипажей. Мероприятие пройдет на улице Набережной.

В мэрии города горожан и гостей столицы просят отнестись с пониманием.