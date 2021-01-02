Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на соцподдержку населения в 2020 году было направлено около 43 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в целом на социальную защиту населения в 2020 году было направлено около 43 млрд рублей, сообщила вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Годом ранее на материальную поддержку жителей было потрачено почти в 2 раза меньше — 24,7 млрд рублей.

Значительно увеличился объем средств, направленных на меры социальной поддержки населения – около 27 млрд рублей, что связано с введением новой ежемесячной выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Численность ее получателей составила более 100 тысяч семей. Всего было выплачено порядка 7 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году было значительно увеличено финансирование на оказание помощи в виде социального контракта (в рамках реализации пилотного проекта по снижению бедности) – до 307 млн. Ранее на указанные цели направлялось порядка 50 млн рублей. В итоге, численность граждан, заключивших социальный контракт, составила порядка 6 тысяч.

Единовременную выплату к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне за счет средств бюджета республики получили 31 тысяча граждан из числа инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов их семей, а также тружеников тыла военных лет на сумму 177,2 млн рублей.

Пособие по безработице получили более 206 тысяч граждан, которым выплачено пособие почти на 7 млрд рублей, в том числе – 79 тысяч граждан, имеющих несовершеннолетних детей, получивших пособие в повышенном размере. На социальные выплаты безработным объем финансирования увеличился в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Трудоустроено более 70 тысяч граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы.