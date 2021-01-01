Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ликвидировано 462 несанкционированные свалки, остается еще больше 2 тысяч Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2020 году ликвидировано 462 свалки площадью 274 га. Остается еще 2 133 свалки площадью 1,7 тыс. га. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Борис Беляев.

По его словам в новом 2021 году предусмотрена ликвидация 402 свалок.

Кроме этого, в рамках федерального проекта «Чистая страна» разработана проектная документация по ликвидации шести несанкционированных свалок в границах городов Баймак, Благовещенск, Кумертау, Сибай, Давлеканово, Стерлитамак. Эти объекты планируется ликвидировать до 2023 года.

На сегодняшний день в республике для захоронения отходов функционирует 34 полигона, вошедших в государственный реестр объектов размещения отходов, из них 8 полигонов заполнены на 98% и в скором времени перестанут эксплуатироваться.

Также функционируют 14 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 840 тысяч тонн.

В 2020 году за счет внебюджетных средств построены пять мусоросортировочных комплексов в Иглинском, Аургазинском, Уфимском, Кушнаренковском районах. Продолжается строительство мусоросортировочного комплекса в г.Туймазы на территории полигона в рамках реализации инвестиционной программы регоператора ООО «Экология Т». Планируемая дата ввода — январь 2021 года.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» за счет бюджетных средств с 2019 года ведётся строительство второй очереди полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в Дуванском районе. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

В следующем году планируется начать строительство двух инновационных комплексов по утилизации органических отходов в Благовещенском и Баймакском районах.