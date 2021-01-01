Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

2 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ликвидировано 462 несанкционированные свалки, остается еще больше 2 тысяч

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ликвидировано 462 несанкционированные свалки, остается еще больше 2 тысяч Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2020 году ликвидировано 462 свалки площадью 274 га. Остается еще 2 133 свалки площадью 1,7 тыс. га. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Борис Беляев.

По его словам в новом 2021 году предусмотрена ликвидация 402 свалок.

Кроме этого, в рамках федерального проекта «Чистая страна» разработана проектная документация по ликвидации шести несанкционированных свалок в границах городов Баймак, Благовещенск, Кумертау, Сибай, Давлеканово, Стерлитамак. Эти объекты планируется ликвидировать до 2023 года.

На сегодняшний день в республике для захоронения отходов функционирует 34 полигона, вошедших в государственный реестр объектов размещения отходов, из них 8 полигонов заполнены на 98% и в скором времени перестанут эксплуатироваться.

Также функционируют 14 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 840 тысяч тонн.

В 2020 году за счет внебюджетных средств построены пять мусоросортировочных комплексов в Иглинском, Аургазинском, Уфимском, Кушнаренковском районах. Продолжается строительство мусоросортировочного комплекса в г.Туймазы на территории полигона в рамках реализации инвестиционной программы регоператора ООО «Экология Т». Планируемая дата ввода — январь 2021 года.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» за счет бюджетных средств с 2019 года ведётся строительство второй очереди полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом в Дуванском районе. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

В следующем году планируется начать строительство двух инновационных комплексов по утилизации органических отходов в Благовещенском и Баймакском районах.

 

ИА «Башинформ»

Теги: свалки. экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку. Инцидент случился сегодня возле магазина на улице Чехова, 8. С ножевым ранением постравдшую увезли в
Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии
В первый день Нового года антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии. Напомним, колл-центр был создан 16 ноября для опе
В Башкирии в новогоднюю ночь родились 15 малышей
В первые часы нового года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 15 малышей. С полуночи до шести часов утра родились 6 мальчиков и 9 девочек.
«Негативные последствия»: журналист из Уфы честно рассказал о самочувствии после вакцинаци
«Башинформ» продолжает публиковать серию материалов о самочувствии журналиста Рафаэля Хакимова, который 29 декабря 2020 года первым среди представителей
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть