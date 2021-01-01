«Негативные последствия»: журналист из Уфы честно рассказал о самочувствии после вакцинаци

«Башинформ» продолжает публиковать серию материалов о самочувствии журналиста Рафаэля Хакимова, который 29 декабря 2020 года первым среди представителей СМИ в Башкортостане привился препаратом «Гам Ковид Ваг» от коронавируса. Ранее ﻿он уже описывал свои ощущения в первые сутки после вакцинации.

О том, с какими симптомами доброволец столкнулся за следующие 48 часов, читайте в следующем материале.

Общая слабость организма, дискомфорт на месте прививки, «ломота» в мышцах ног – симптомы, которые сопровождали Рафаэля в первые 36 часов после иммунизации, ушли и, к великому счастью автора, более не возвращались.

﻿«В первые сутки чувствовал себя очень слабым. Когда поднимался по лестницам в помещениях, казалось, что покоряешь самую большую гору в мире – поднималось артериальное давление, не хватало воздуха и после приходилось долго восстанавливаться. Так же из-за бессилия резко пропадал аппетит прямо во время приема пищи. Общее настроение в эти дни — хотелось лечь на пол и не двигаться, но эксперимент нужно было завершить, раз уж взялся», — говорит журналист.

Традиционно на электронную почту приходили сообщения с просьбой заполнить дневник самочувствия на Госуслугах для отчетности Министерству здравоохранения РФ [приятно, что система работает исправно].

Также напомним, что на первые трое суток добровольцу настоятельно рекомендовалось не мочить место прививки и не нагружать организм физическими активностями.

﻿«На водные процедуры стало уходить заметно больше времени, так как ты стараешься следовать рекомендациям врачей и от того держишь одну руку постоянно поднятой вверх. Ловил себя на мысли, что со стороны, наверное, эта картина выглядела крайне комичной. Если продолжать тему бытовых проблем – за эти три дня по закону подлости выпало немалое количество осадков, а я живу в частном секторе. Сегодня, наконец, можно было выйти на улицу и расчистить дорожки. Боевое крещение огнем, а точнее, снегом выполнено успешно», — добавил он.

﻿«Одни не верят в вакцину и говорят, что я поторопился, что препарат может вызвать большие негативные последствия, некоторые даже покрутили у виска. Вторые – хвалят за храбрость и жмут руку. Вне зависимости от их отношения к «Спутнику V» и к моему решению, благодарю каждого за переживания. Все ради эксперимента», — заключил журналист.

Со слов журналиста, после того, как информация о его вакцинации попала в СМИ, то окружение Рафаэля поделилось на две группы: противников и сторонников.