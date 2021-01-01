В Уфе зоозащитники предлагают устанавить боксы с пакетами для уборки за собаками

В Уфе инициативная группа проекта ParaDogs (para-dogs.ru) считает, что в городе отсутствует культура выгула собак и предлагает комплексное решение данной проблемы.

Как рассказал основатель проекта Юлай Гиниятов, подсчитано, что у 38% уфимцев есть домашние животных, из них у 17% жителей – собаки. То есть в городе нассчитывается около 73 тысяч собак.

﻿«Каждая собака выгуливается минимум два раза в день, учитывая средний вес породы и средний вес собачьего экскремента, получаем, что ежедневно в городе образуется 1825 кг собачьих отходов, — отметил общественник. — Для продуктов жизнедеятельности человека есть специально организованная система отведения данных отходов (канализация), однако же для домашних собак ничего не предусмотрено.

С весны до осени был проведен опрос среди владельцев собак. Из 10 уфимцев за своими питомцами на улице убирают лишь трое. Убирают за собаками, в основном, в Орджоникидзевском районе, там показатель 5 из 10. Меньше убирают в центральных районах города – показатель 8 из 10 (в Кировском 9 из 10).

Как следует из результатов исследования, во дворах, детских площадках, парках, скверах, улицах города ежедневно оседает от 386 до 1277 кг собачьих отходов. Также по статистике 10% из всех собак не прививаются вовремя, значит можно учитывать, что ежедневно минимум 38 кг биологического оружия появляется в городе — собачьи экскременты не привитой собаки содержат 32 вида гельминтов.

Проект ParaDogs предлагает установить по городу дог боксы, дог посты с бесплатными гигиеническими пакетами для уборки за собаками, проводить работу по пропаганде культуры выгула домашних животных. Собачьи отходы можно перерабатывать в компост. Также одной из задач является создание генетической лаборатории и базы данных собак, которая позволит вести учет и контроль за ними.