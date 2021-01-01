В Уфе зоозащитники предлагают устанавить боксы с пакетами для уборки за собаками
В Уфе инициативная группа проекта ParaDogs (para-dogs.ru) считает, что в городе отсутствует культура выгула собак и предлагает комплексное решение данной проблемы.
Как рассказал основатель проекта Юлай Гиниятов, подсчитано, что у 38% уфимцев есть домашние животных, из них у 17% жителей – собаки. То есть в городе нассчитывается около 73 тысяч собак.
«Каждая собака выгуливается минимум два раза в день, учитывая средний вес породы и средний вес собачьего экскремента, получаем, что ежедневно в городе образуется 1825 кг собачьих отходов, — отметил общественник. — Для продуктов жизнедеятельности человека есть специально организованная система отведения данных отходов (канализация), однако же для домашних собак ничего не предусмотрено.С весны до осени был проведен опрос среди владельцев собак. Из 10 уфимцев за своими питомцами на улице убирают лишь трое. Убирают за собаками, в основном, в Орджоникидзевском районе, там показатель 5 из 10. Меньше убирают в центральных районах города – показатель 8 из 10 (в Кировском 9 из 10).
Как следует из результатов исследования, во дворах, детских площадках, парках, скверах, улицах города ежедневно оседает от 386 до 1277 кг собачьих отходов. Также по статистике 10% из всех собак не прививаются вовремя, значит можно учитывать, что ежедневно минимум 38 кг биологического оружия появляется в городе — собачьи экскременты не привитой собаки содержат 32 вида гельминтов.
Проект ParaDogs предлагает установить по городу дог боксы, дог посты с бесплатными гигиеническими пакетами для уборки за собаками, проводить работу по пропаганде культуры выгула домашних животных. Собачьи отходы можно перерабатывать в компост. Также одной из задач является создание генетической лаборатории и базы данных собак, которая позволит вести учет и контроль за ними.